Bei einem Unfall auf der B10 Richtung Zweibrücken ist ein Motorradfahrer am Mittwoch schwer verletzt worden. Als ein Lastwagen gegen 13.15 Uhr einen anderen LKW am Haseneck links überholte, prallte der 56-Jährige mit seinem Motorrad auf den überholenden Laster und stürzte. Der Pirmasenser zog sich schwere Verletzungen zu, war aber ansprechbar, berichtete die Polizei. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Totalschaden an seiner schweren Kawasaki wird auf 7000 Euro geschätzt. Zur Unfallursache wird ermittelt. Zeugenaussagen lassen laut Polizei darauf schließen, dass der Motorradfahrer zu schnell fuhr. Der Lastwagen blieb unbeschädigt. Die B10 wurde kurze Zeit gesperrt.