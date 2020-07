Die B10 ist im Bereich Pirmasens aktuell bis auf Weiteres in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr voll gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität mit. Grund ist ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag ereignete. Ein Lkw-Fahrer hatte den Aufsatzkran auf seinem Laster nicht komplett eingefahren und war an der Fußgängerüberführung hängen geblieben. Der Mann wurde schwer verletzt in die Uniklinik Homburg geflogen, die Brücke wurde erheblich beschädigt und wird jetzt auf ihre Standfestigkeit überprüft. Die Umleitung erfolgt über die B270 in Richtung Biebermühle – L477 – A62 und umgekehrt.