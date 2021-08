Kommende Woche wird der Fehrbachtunnel bei Pirmasens auf der B 10 mehrfach teilgesperrt. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) warnt vor Verkehrsbehinderungen. Wie die Behörde mitteilt, dauern die Teilsperrungen jeweils von 8 Uhr bis 18 Uhr. Los geht es am Montag. Spätestens am Freitag soll alles vorbei sein. Der Grund für die Beeinträchtigungen sind laut LBM Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten Für den Verkehr soll in beiden Richtungen ständig eine Fahrspur zur Verfügung stehen.