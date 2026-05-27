Die Röhren sind für den Verkehr gesperrt, wenn der Tunnel mit tausenden Litern Wasser und Spezial-Maschinen geputzt wird. Was machen die da eigentlich – und warum?

Einmal im Jahr wird der Fehrbachtunnel in Pirmasens gründlich gereinigt: Wände, Decken, Lampen, Fahrbahn. In einem Tunnel sammelt sich sehr viel Dreck, es gibt keinen Regen, der den Schmutz regelmäßig abwaschen könnte, erklärt Mike Brückner, der bei der Straßenmeisterei Waldfischbach des Landesbetriebs Mobilität Kaiserslautern für das operative Geschäft verantwortlich ist.

Noch bevor der erste Tropfen Wasser in den Tunnel kommt, sind die Männer der Straßenmeisterei schon damit beschäftigt, die Umleitungen auszuschildern, damit der Verkehr weiter fließt.

Pro Nacht eine Fahrbahn

Für die Reinigung sind zwei Nächte veranschlagt, in denen jeweils eine Fahrbahn des Tunnels voll gesperrt ist. Am Dienstag war die Südröhre, also die Fahrtstrecke in Richtung Landau, an der Reihe. Das ist die deutlich längere Strecke: Dort müssen 225 Meter geschlossene Bauweise und daran anschließend 540 Meter einseitig offene Galerie gereinigt werden. Gearbeitet wird die ganze Nacht, von 19 Uhr abends bis fünf Uhr morgens, sagt Brückner. Die Nordröhre in Fahrtrichtung Zweibrücken wird von Mittwoch auf Donnerstag gereinigt. Sie ist kürzer, dort umfasst das kastenförmige Bauwerk 250 Meter geschlossene Bauweise.

Im Inneren ist Handarbeit gefragt: Lucas Braun wäscht mit dem Hochdruckreiniger den Schmutz ab. Foto: Julia Luttenberger Für die Reinigung wird der Fehrbachtunnel einseitig gesperrt, erklärt Mike Brückner von der zuständigen Straßenmeisterei Waldfischbach. Foto: Julia Luttenberger Blick in die Röhre: Wände, Decken, Lampen und Boden werden gereinigt. Foto: Julia Luttenberger Zum Einsatz kommt ein Spezialfahrzeug der Firma Götz, der Fahrer ist Patrick Schacht. Foto: Julia Luttenberger Pro Stunde werden 5000 Liter Wasser verbraucht. Foto: Julia Luttenberger Luca Deßloch (links) und Lukas Braun von der Straßenmeisterei Waldfischbach kümmern sich um die Feinarbeiten. Foto: Julia Luttenberger Erst in Kontakt mit Wasser wird der Schmutz richtig sichtbar. Foto: Julia Luttenberger Im Tunnel gibt es über 200 Lampen, die ebenfalls gereinigt werden müssen. Foto: Julia Luttenberger An der Decke lässt sich erkennen, wo schon gereinigt wurde und wo der Schmutz noch sitzt. Foto: Julia Luttenberger Nach der Reinigung werden alle Elemente wieder heller. Foto: Julia Luttenberger Während der Arbeiten ist jeweils eine Fahrbahn gesperrt. Foto: Julia Luttenberger Autofahrer werden umgeleitet. Foto: Julia Luttenberger Die Galerie-Bauweise des Fehrbachtunnels ist eine Besonderheit. Foto: Julia Luttenberger In der nächsten Nacht wird die Fahrtrichtung nach Zweibrücken (rechts im Bild) gereinigt. Dieser Abschnitt ist kürzer. Foto: Julia Luttenberger Beim Putzen entsteht ein Regenbogen. Foto: Julia Luttenberger Das Fahrzeug ist eine Spezialanfertigung. Foto: Julia Luttenberger Nach jeder Bahn dreht das Fahrzeug um und reinigt wieder von vorne. Foto: Julia Luttenberger Foto 1 von 17

In Zahlen: In der Nordröhre sind es 2490 Quadratmeter Tunnelwände, in der Südröhre 4930 Quadratmeter. Dazu kommen die Decken: In der Nordröhre 2400 Quadratmeter, in der Südröhre 7520 Quadratmeter. Hinzu kommen pro Tunnel über 200 Leuchten auf einer Höhe von fast fünf Metern.

Empfindliche Stellen werden von Hand gereinigt

Lukas Braun, Markus Lober und Luca Deßloch von der Straßenmeisterei Waldfischbach sind um 20 Uhr damit beschäftigt, die kniffligen Stellen mit dem Hochdruckreiniger zu bearbeiten. Wie viel Schmutz sich in einem Tunnel sammelt, wird eindrücklich deutlich, als Lukas Braun mit dem Hochdruckreiniger über die Wand des Tunnels fährt: Das klare Wasser verwandelt sich direkt in eine dunkle Brühe. Zurück bleibt eine deutlich hellere Fläche. Ihre Schicht wird bis nachts um 2 Uhr gehen, danach übernehmen Kollegen.

In einigem Abstand macht sich derweil Patrick Schacht von der Firma Götz bereit. Er reinigt seit 26 Jahren Tunnel in ganz Deutschland, wie er erzählt. Die Fahrzeuge dafür gibt es nicht von der Stange, sondern werden individuell gefertigt. Damit können Wände, Decken und die Fahrbahn gereinigt werden.

Die große gelbe Bürste vorne am Fahrzeug erinnert auf den ersten Blick an eine Autowaschanlage. Die Bürste werde speziell für die Firma Götz hergestellt, erzählt Schacht. Ihn fasziniert immer noch der Vorher-Nachher-Effekt, wenn er eine Bahn in einem Tunnel gereinigt hat – erst dann werde der Dreck richtig sichtbar.

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Teil der Verkehrssicherung

Die Tunnel-Reinigung ist Teil der Verkehrssicherung, erklärt Brückner. Im Anschluss sei die Griffigkeit der Fahrbahn besser und auch die Energiekosten für die Beleuchtung sinken. Denn wenn alles wieder sauber ist, braucht es weniger Strom fürs Licht.

Patrick Schacht fährt in dieser Nacht immer wieder durch den Tunnel, reinigt ihn Stück für Stück. 5000 Liter Wasser pro Stunde werden verwendet, der Wasserdruck variiert. Bei unempfindlichen Elementen können das bis zu 300 Bar sein, erklärt Schacht. Besondere Vorsicht ist bei den technischen Elementen gefragt, die in immer mehr Tunneln verbaut werden. Sensoren, Ventilatoren – das alles sei nicht einfach zu reinigen. Für Schacht ist der Fehrbachtunnel eine Besonderheit: Das liegt an der teilweise offenen Bauweise, die es nicht so häufig gebe.

In Sachen Technik sei der Fehrbachtunnel seit der Erbauung nachgerüstet worden, erklärt Brückner. So gebe es eine Brandmeldeanlage, eine automatische Schrankenschaltung, Notrufnischen und Fluchttüren. Die Beleuchtung werde automatisch an die Lichtverhältnisse angepasst, damit der Unterschied zwischen draußen und drinnen nicht zu groß wird. Lässt sich der Kontrast nicht über das Licht steuern, werde die Geschwindigkeit auf 50 km/h reduziert.

Nach der Reinigung hell im Tunnel

Die Wandbeläge variieren, es gibt Lärmschutzverkleidungen, in der kürzeren Röhre sind Fliesen verbaut, in der längeren beschichteter Sichtbeton. Nach der Reinigung haben all diese Flächen eine Gemeinsamkeit: Sie reflektieren das Licht besser und es wird wieder heller im Tunnel.

Die Sperrung wird am Dienstag noch für andere Arbeiten genutzt, so wird im Auftrag der Straßenmeisterei an diesem Abend eine neue Absturzsicherung angebracht. Die Fahrbahn Richtung Zweibrücken wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gereinigt. In 14 Tagen werde der Tunnel noch einmal jeweils einseitig gesperrt, dann steht die Reinigung der Entwässerungsanlagen an. Beide Reinigungsmaßnahmen zu kombinieren funktioniere nicht, da die jeweiligen Geräte dafür zu viel Platz in Anspruch nehmen, schildert Brückner.

Eine komplette Sperrung des Fehrbachtunnels in beide Fahrtrichtungen sei nur einmal im Jahr geplant notwendig, sagt Brückner: Wenn die Betriebstechnik geprüft wird. Das stehe im Herbst an.