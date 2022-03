Freie Fahrt heißt es ab Freitag auf der B10 im Bereich zwischen der Anschlussstelle Fehrbach und der Anschlussstelle B270. Auch die beiden Zubringeräste von der B 270 auf die B10 in Fahrtrichtung Zweibrücken können wieder befahren werden. Im Laufe des Freitags wird die Fahrbahn freigegeben, kündigte Richard Lutz, Leiter des Landesbetriebs Mobilität Kaiserslautern, am Donnerstag im Gespräch mit der RHEINPFALZ an. Seit 17. November war dieser B-10-Abschnitt gesperrt. Zwischenzeitlich hatte die Baustelle witterungsbedingt geruht. Am 9. März waren die Arbeiten wieder aufgenommen worden. Die Markierungsarbeiten, die dieser Tage vorgenommen werden sollten, verzögern sich. Sie werden in den nächsten Tagen, während der Verkehr bereits läuft, ausgeführt. Auch die Mittelleitplanken müssen noch geschlossen werden. Dann ist der erste Bauabschnitt der umfangreichen Fahrbahnsanierung, deren Kosten auf 2,4 Millionen Euro taxiert sind, abgeschlossen.