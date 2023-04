Der Wedebrunnen, die Fußgängerzone und der Exerzierplatz wurden in einer Umfrage des Kriminalpräventiven Rats als die Orte genannt, an denen sich Pirmasenser unsicher fühlen.

Befürworter und Gegner des B10-Ausbaus treffen erstmals seit Jahren wieder physisch auseinander. Für Donnerstag sind Demonstrationen in Annweiler angekündigt.

Stadtbus-Abonnenten können durch das Deutschlandticket ab Mai Geld sparen. Die Stadtwerke informieren jetzt, wie man vom Abo zum 49-Euro-Ticket wechselt.

Ein Pizzabote lieferte Essen für 81 Euro auf der Husterhöhe aus, statt Geld gab es Pfefferspray ins Gesicht und die Kunden liefen mit der Lieferung davon.

Der muslimische Fastenmonat Ramadan neigt sich seinem Ende zu, und alle Zweibrücker haben am Freitag die Möglichkeit, bei einem Fastenbrechen dabei zu sein.

Eine besondere Gästeführung erinnerte in Ludwigswinkel an die Dorfgründung vor 240 Jahren.

Die beiden Brücken in der Hornbacher Ortsmitte sollen kommendes Jahr saniert werden. Denn momentan können aus Sicherheitsgründen keine zwei Laster gleichzeitig auf ihnen fahren.

Am Ostermontag ging’s in Hauenstein alpenländisch zu. Drei Musiker aus dem Wasgaudorf spielten an der Katharinenkapelle ein Konzert mit Alphörnern.

Schon einmal wurde darüber nachgedacht, das Gelände der Bechhofer Rollschuhbahn für die Kita zu nutzen. Nun kommt das Thema erneut auf die Tagesordnung des Rates. Der steckt nämlich in einer Zwickmühle.