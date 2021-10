Drei Lastwagen waren am Mittwochmorgen in einen Unfall auf der Bundesstraße 10 zwischen Hinterweidenthal und Hauenstein verwickelt. Wie die Polizei per Twitter mitteilte, geriet ein Lastwagenfahrer in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Zwei Fahrer wurden dabei verletzt. Am Unfallort liefen Betriebsstoffe aus, deshalb war die Feuerwehr im Einsatz. Die B10 ist seit 6.30 Uhr voll gesperrt. Die Vollsperrung zur Bergung der Unfallfahrzeuge wird voraussichtlich bis 13 Uhr andauern. Auf der Umleitungsstrecke haben sich längere Staus gebildet. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die B10 weiträumig zu umfahren. Nach der Aufhebung der Vollsperrung soll der Verkehr zunächst einstreifig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.