Der Briefverkehr in der Debatte um den Ausbau der B10 bricht nicht ab. Die Bürgerinitiative, die den Ausbau befürwortet, berichtet über die neuesten Schreiben.

Bereits im Januar hatte die Verantwortlichen die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) zu einem Gespräch in die Südwestpfalz eingeladen, um sich bei ihr über den aktuellen Stand der Planungen für den B10-Ausbau zu informieren. Zwischenzeitlich ging zudem ein Brief an den Bundesrechnungshof, der sich ebenfalls mit dem Straßenprojekt befasst hatte. Erich Weiss, der Sprecher der Ausbaubefürworter, berichtet nun von einem Antwortschreiben der Behörde. Die prüfe nun die Argumente beider Seiten. Diese Vorgänge hätten Verkehrsministerin Schmitt bewogen, den B10-Ausbau „zu ihrer Sache“ zu machen. Sie führe Gespräche mit ihrem Parteifreund, Bundesverkehrsminister Volker Wissing, mit dem Ziel, bei der Planung und Genehmigung des B10-Ausbaus in der Südwestpfalz einen entscheidenden Schritt voranzukommen. Diese Verhandlungen zwischen Land und Bund sind laut Weiss vielversprechend. Während die Gespräche laufen, wolle Schmitt jedoch noch nicht in die Südwestpfalz kommen, sondern erst wenn Erfolge zu vermelden seien.