Wegen des waghalsigen Wendemanövers eines 31-jährigen Autofahrers wurde am frühen Mittwochnachmittag eine junge Frau bei Höheischweiler leicht verletzt. Wie die Polizei berichtete, fuhr das 29-jährige Unfallopfer auf der B 10 aus Pirmasens kommend in Fahrtrichtung Höheischweiler hinter dem 31-Jährigen her. Beide Fahrzeuge wechselten auf den Zubringer zur Autobahn 62 in Fahrtrichtung Landstuhl. Der Unfallverursacher bemerkte laut Polizei, dass er zu früh abgebogen war, da er eigentlich auf die A8 in Richtung Zweibrücken auffahren wollte. Er bremste daraufhin stark ab, um über die Gegenfahrbahn zurück auf die B10 zu gelangen. Die dahinterfahrende Frau konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Heck des vorrausfahrenden Wagens auf.