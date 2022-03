Seit dem 9. März laufen die Arbeiten an der Bundesstraße 10 zwischen der Anschlussstelle Höheischweiler und der Abfahrt Husterhöhe. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) informiert, werden die Arbeiten in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Der erste Abschnitt, bei dem aktuell die Fahrbahn zwischen der Anschlussstelle Fehrbach und der Anschlussstelle B270 sowie die Äste der Anschlussstelle B270 saniert werden, soll bis Ende März abgeschlossen sein. Im Anschluss wird der Verkehr wieder auf den B10-Fahrbahnen in beide Fahrtrichtungen geführt, allerdings wird jede Fahrtrichtung auf einen Fahrstreifen reduziert. Zunächst wird die Deckschicht des Seitenstreifens der B10 zwischen der Anschlussstelle Höheischweiler und dem Fehrbachtunnel in Fahrtrichtung Zweibrücken saniert. Die Anschlussstelle L474 Petersberg ist dabei in Richtung Zweibrücken gesperrt. Umgeleitet wird über die Anschlussstelle Fehrbach. Diese Arbeiten sollen bis Ostern beendet sein. Danach wird der Seitenstreifen der B10 zwischen der Anschlussstelle Höheischweiler und dem Fehrbachtunnel in Fahrtrichtung Landau erneuert. Die Anschlussstelle Petersberg ist auch in dieser Phase gesperrt und wird über die Anschlussstelle Fehrbach umgeleitet. Laut LBM soll die Gesamtmaßnahme bis Anfang Mai fertiggestellt werden. Die Baumaßnahme kostet rund 2,4 Millionen Euro und wird vom Bund finanziert.