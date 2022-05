Getreu dem Event-Motto „50 Years Of Woodstock“ ging es am Freitag im Pirmasenser Lager 14 zur Sache. Die Band B.I.R.D. aus Hausenstein präsentierte Psychedelic- und Krautrock.

Dank zahlreicher Konzerte in und um Pirmasens, aber auch durch Auftritte weit über die rheinland-pfälzische Grenze hinaus hat die Gruppe B.I.R.D. sich seit 2013 einen sehr guten Ruf erarbeitet. Und das mit Liedern, die wahrlich nicht den Zeitgeist atmen, sondern viel besser, mit Cover-Songs aus der bis dato wohl spannendsten Zeit der Rockmusik: Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre. Mit Katrin „Katz“ Graf weiß die Band eine Front-Lady in den eigenen Reihen, welche vor allem Frumpy-Klassiker , etwa „Take Care Of Illusion“ und „Indian Rope Man“, eindrucksvoll zu interpretieren vermag – und das bei einer Originalsängerin wie der stimmgewaltigen Krautrock-Legende Inga Rumpf.

Einer der Höhepunkte am Freitagabend im Lager 14 war sicherlich das fast zehnminütige „How The Gypsy Was Born“. Diese Komposition – inklusive ausschweifender Instrumentalpasssagen – stammt ebenfalls von Frumpy. Hier konnten auch Keyboarder Otto Ritter, Ausnahmegitarrist Philipp Graf, Mathias Scherrer am Bass und Schlagzeuger Chris Geenen glänzen.

Den Leadgesang teilt sich das Ehepaar auf

In puncto Spielfreude kann B.I.R.D. pfalzweit fast niemand das Wasser reichen, sodass die Livemusik-Freunde im leider nur ordentlich besuchten Lager 14 einiges geboten bekamen. Den Leadgesang teilte sich das Ehepaar Graf routiniert auf: Nicht nur Katrin Graf überzeugte die Zuhörer. Philipp legte beispielsweise beim Santana-Evergreen „Black Magic Woman“ neben feinen Gitarrenspiel und beeindruckenden Soli auch mit seiner Gesangsdarbietung einen guten Auftritt hin.

Nach einer Pause startete B.I.R.D. den zweiten Konzertabschnitt mit dem Jimi-Hendrix-Doppelpack „Little Wing“ und „All Along The Watchtower“. Graf stellte hier abermals unter Beweis, dass ihm Songs des 1971 verstorbenen Gitarristen quasi auf den Leib geschrieben sind. Das eingängige Groove-Monster „Get Out Of My Life Woman“, gespielt in der Lee-Dorsey-Version, erlangte einst durch Covers von Iron Butterfly, Albert King und Hendrix größere Bekanntheit und wurde von der Hauensteiner Truppe sehr authentisch dargeboten. Herausragender war aber die energiegeladene Interpretation des mystischen „No Quarter“ von Led Zeppelin.

Zentnerweise Spielfreude

Mit dem fast viertelstündigen Peter-Frampton-Werk „Do You Feel Like I Do“ wurde den Gästen im Lager 14 ein weiteres Epos serviert, welches die ausgelassen tanzenden Seventies-Fans wiederholt ins Nirwana versetzte. Die weiteren Hendrix-Nummern „Red House“ und „Voodoo Child“ beschlossen ein vor instrumentalem Können, famosem Gesang und zentnerweise Spielfreude strotzendes Konzert. Dies alles wurde von den Besuchern mit durchweg viel Applaus belohnt.

Info

