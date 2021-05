Am Donnerstag und Freitag, 20. und 21. Mai, wird die neue Profine-Fußgängerbrücke über die B 10 montiert. Während der Arbeiten wird die Straße voll gesperrt. Der Fernverkehr wird über die Autobahnen 8 und A 62 beziehungsweise Bundesstraße 270 umgeleitet. Für Ortsansässige wird eine Umleitung über die Zweibrücker Straße, die Galeriestraße und die Industriestraße, vom Staffelhof in Richtung Petersberg, ausgeschildert.

Aufbau ab 15 Uhr geplant

Die Montage der Brücke soll am Donnerstag gegen 15 Uhr beginnen. Die Fußgängerbrücke dient Mitarbeitern von Profine und Kömmerling als Weg zu dem großen Mitarbeiterparkplatz auf der anderen B-10-Seite. Aktuell parken die Mitarbeiter auf dem früheren Helmitin-Gelände in der Zweibrücker Straße, was einen Umweg für die Beschäftigten zur Folge hat. Die Brücke wurde am 29. Juli vergangenen Jahres von einem Lastwagen mit Kranaufsatz so stark beschädigt, dass sie sofort abgebaut werden musste. Der Lastwagenfahrer hatte den Kran nicht korrekt eingefahren und wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Für den Abbau der Brücke war die B 10 mehrere Tage lang gesperrt.