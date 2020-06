Gegner und Befürworter eines vierspurigen Ausbaus der B 10 hatten eine Zeit lang still gehalten, jetzt streiten sie wieder. Die Gegner sprechen von einem „nicht mehr zu rechtfertigenden Luxusprojekt“, die Befürworter verweisen erneut auf mehr Lärmschutz, höhere Verkehrssicherheit und die Bedeutung der B 10 für die Südwestpfalz.

Die Gegner des durchgängigen vierspurigen Ausbaus der B 10 zwischen Pirmasens und Landau wollen die Auswirkungen der Corona-Krise nutzen, um das Projekt doch noch zu kippen. In Zeiten einer historisch einmaligen Belastung der öffentlichen Haushalte durch coronabedingte Rettungsmaßnahmen sei der B-10-Ausbau ein aus Kostengründen „nicht mehr zu rechtfertigendes Luxusprojekt“, heißt es in einem Brief der Bürgerinitiative Queichtal und des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) Rheinland-Pfalz. Das Schreiben ging nach Angaben des BUND an Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und den rheinland-pfälzischen Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Ein zusätzliches Fass ohne Boden für die Finanzierung werde das Basistunnelprojekt bei Annweiler sein, meinen die Ausbau-Kritiker. Neben der bestehenden Tunnelstrecke soll für den vierspurigen Ausbau eine weitere Tunneltrasse entstehen.

Weiss: Fakten sprechen für B-10-Ausbau

Post erhalten Dreyer, Wissing und Scheuer dieser Tage auch von der Gegenseite. Die Bürgerinitiative „B 10 - vier Spuren jetzt“ hat auf den Brief der Konkurrenz aus der Südpfalz mit einem eigenen Schreiben reagiert („Diese widersinnige Argumentation können wir unmöglich unwidersprochen so stehen lassen“) und argumentiert ihrerseits für den durchgängigen vierspurigen Ausbaus der B 10 zwischen Pirmasens und Landau. „Schlimm ist, dass nach unserer Ansicht der Umweltschutz missbraucht wird, um den Straßenausbau zu verhindern“, kritisiert der Vorsitzenende der Bürgerinitiative, Erich Weiss. Dabei sprächen die Fakten für und nicht gegen einen Ausbau der B 10, sagt der Pirmasenser Kommunalpolitiker und Einzelhändler.

Südwestpfalz braucht B-10-Ausbau Die Strecke von Saarbrücken nach Karlsruhe sei über alle anderen Routen mindestens 50 Prozent länger als über die B 10. Das bedeute mehr Energieverbrauch und deswegen mehr Umweltbelastungen.