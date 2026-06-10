Die Ortsverwaltung Niedersimten lädt zu einem Bürgerwettbewerb zur Gestaltung eines neuen „Freiraums“ in der Ortsmitte ein. Bei einer Auftaktveranstaltung am Dienstag, 16. Juni, um 18 Uhr informieren Ortsvorsteher Lukas Eitel und Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) vor Ort über das Projekt und den weiteren Ablauf.

Anlass ist die frei werdende Fläche an der Lothringer Straße 67, wo ein städtisch erworbenes, baufälliges Gebäude abgerissen wird. An dessen Stelle soll ein öffentlicher Begegnungsort entstehen. Gesucht werden umsetzbare Vorschläge, die das Zusammenleben vor Ort fördern und auch für Besucherinnen und Besucher attraktiv sind. Mögliche Ideen reichen von Sitz- und Aufenthaltsbereichen über einen kleinen Dorfgarten bis zu Spiel- und Bewegungsangeboten; auch die angrenzende Quelle kann einbezogen werden.

Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung können Bürgerinnen und Bürger ihre Vorschläge einreichen. Nach Fristende bewertet eine Jury die eingegangenen Ideen anhand von Kriterien wie Begegnungsqualität, Kreativität, Ortsbezug und Beitrag zur Dorfgemeinschaft. Die besten Vorschläge werden bei einer Abschlussveranstaltung prämiert. Für die Auftaktveranstaltung ist eine Bewirtung angekündigt.

Die Vorschläge (mit kurzer Beschreibung, Skizze oder Zeichnung sowie Begründung) nimmt der Ortsvorsteher per E-Mail an lukaseitel@icloud.com oder per Post entgegen: Lukas Eitel, Littersbachstraße 25 in 66955 Pirmasens. Einsendeschluss ist Donnerstag, 16. Juli.