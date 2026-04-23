Noch ist die Pirmasenser Bürgerstiftung im Aufbau. Mit Spenden von mehr als 70.000 Euro hat sie im ersten Jahr aber schon viele Pirmasenser Projekte unterstützt.

Die Arbeit der im Februar 2025 gegründeten Bürgerstiftung hat Fahrt aufgenommen: Mehr als 70.000 Euro wurden von Privatpersonen und Unternehmen im ersten Jahr gespendet, die wiederum an Projekte, die auf diese Unterstützung angewiesen sind, weitergeleitet wurden, informiert Oberbürgermeister Markus Zwick, der gemeinsam mit seinem Vorgänger Bernhard Matheis und Carolin Weichhart den Stiftungsvorstand bildet. Damit die finanzielle Hilfe richtig wirkt, hat die Rheinberger-Stiftung – sie wird von Vorstand Bernhard Matheis geführt – jeden Spenden-Euro verdoppelt, sodass am Ende 140.000 Euro ausgeschüttet wurden.

Dieses Spenden-Management hat die Stiftungsarbeit im ersten Jahr geprägt, denn aus dem Stammkapital heraus sind nur geringe eigene Ausschüttungen möglich. Allerdings wächst das Stiftungskapital kontinuierlich, wie Geschäftsführer Michael Baas gegenüber dieser Zeitung bestätigt: Inzwischen ist es auf über 55.000 Euro angewachsen, denn es gibt auch Spender, die gezielt die Bürgerstiftung durch die Stärkung des Stammkapitals unterstützen wollen. Die Stiftung habe auch Anfragen für testamentarische Spenden und Zustiftungen, erläutert Baas, die den finanziellen Grundstock stärken wollen und damit auch die eigenen Ausschüttungen erhöhen. Gearbeitet werde aktuell auch an einem neuen Internetauftritt, der ein Online-Formular für Spendenprojekte beinhalte.

„Stiftung lebt davon, das Spenden hereinkommen“

Im Vordergrund aber steht aktuell noch das Einsammeln von Spenden, um sie gezielt für Projekte in der Stadt und ihren Vororten einzusetzen, erklärt Zwick: „Wir haben das Ziel, Projekte zu unterstützen, für die ansonsten kein Geld vorhanden ist – vor allem nicht aus öffentlichen Kassen.“ Dafür sei auch der Stiftungszweck bewusst breit gehalten worden. Nicht nur mit Geld, sondern mit ehrenamtlichem Engagement können sich die Bürger einbringen, betonte der Oberbürgermeister: „Wir leben davon, dass Spenden hereinkommen.“

Das „Leuchtturmprojekt“ der Bürgerstiftung, wie es Baas ausdrückt, ist ein Indoor-Spielhaus in der zentralen Innenstadt, daran arbeitet die Stiftung noch. Gleichzeitig werden viele unterschiedliche Projekte in der Stadt unterstützt – drei Beispiele hat der Stiftungsvorstand exemplarisch vorgestellt:

Finanzierung von Ferienmittagessen im P11

Da ist einmal die Finanzierung eines Ferienmittagessens im Quartiertreff P11 im Winzler Viertel. Gerade in den Ferien bekommen manche Kinder kein warmes Mittagessen, erklärt Weichhart. Die Leiterin des Quartierbüros sorgt mit diesem Projekt dafür, dass die Kinder in den Ferien dreimal in der Woche zu Mittag essen können im Quartierstreff und danach auch spielen können.

Am Ende war es auch die Bürgerstiftung, die das Halloween-Spektakel am 31. Oktober vergangenen Jahres sichergestellt hat. In jedem Jahr gebe es das Problem der Finanzierung, weil das Event rein über Spenden und Sponsoring läuft, berichtet Vanessa Weisbrod vom veranstaltenden Schusterbrunnenverein: „2025 war es besonders eng, obwohl nur rund 3000 Euro aufzubringen sind.“ Nach einem Aufruf in den Medien kamen Spenden von verschiedenen Seiten, auch die Bürgerstiftung habe sich gemeldet und den notwendigen Restbetrag gespendet.

Spielgerät für Kleinkinder dank Stiftungsgeld

In Winzeln hat sich eine Gruppe von Müttern ein Spielgerät für kleinere Kinder gewünscht, weil das vorhandene Klettergerüst zu groß und gefährlich ist. Sie haben sich mit diesem Wunsch an die örtlichen Landfrauen gewandt, berichten Ortsvorsteher Tobias Semmet und Marie Rothhaar. Weil die Finanzierung aber nicht alleine von Landfrauen und Dorfgemeinschaft zu stemmen war, haben sie sich an die Bürgerstiftung gewandt, die dafür gesorgt hat, dass die Investitionssumme bereitsteht und das Spielgerät in den nächsten Monaten aufgestellt wird.

„Es ist ein gutes Jahr gewesen für die Bürgerstiftung“, betont Matheis angesichts solcher Erfolgsgeschichten. Aber die Bürgerstiftung sei noch neu auf dem Weg, müsse erst einmal einen Namen gewinnen und beweisen, dass sie wirksam ist. Auch um diese Ziele zu erreichen, habe die Rheinberger-Stiftung die Spenden verdoppelt, um „wie ein Katalysator“ zu wirken.