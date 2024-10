Es bleibt bei zwei Bewerbern für die Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland am 24. November. Amtsinhaber Michael Zwick verteidigt seinen Stuhl gegen den Dahner Stadtbürgermeister Holger Zwick. Am Montag um 18 Uhr ist die Frist für weitere Kandidaten abgelaufen. Vor acht Jahren hatte noch der Sozialdemokrat Markus Keller gegen Michael Zwick kandidiert. Jetzt ist es Holger Zwick von der Freien Wählergruppe ( FWG) Dahner Felsenland, den Amtsinhaber Michael Zwick (CDU) herausfordert. Holger Zwick will seine Popularitätswelle nutzen, die ihn mit 70,5 Prozent im Amt des Dahner Stadtbürgermeisters bestätigte und mit dem höchsten Stimmenanteil aller FWG-Bewerber in den Kreistag beförderte. Der 50-jährige Postbeamte will im Fall einer Wahl sein Amt als Stadtbürgermeister behalten. Die Amtszeit für den 60-jährigen Michael Zwick endet am 31. März kommenden Jahres. Michael Zwick war vor seiner Wahl als Kandidat für den Landratsposten im Gespräch. Seine Partei gab damals jedoch Susanne Ganster den Vorzug. Bis Ablauf der Frist am Montag meldeten sich keine weiteren Kandidaten. kka