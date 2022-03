Am Sonntagabend gegen 19 Uhr dürften die ersten Ergebnisse der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land in der Verwaltung in der Bahnhofstraße eintrudeln. Wie lange es dauert, bis alle Stimmen ausgezählt sind, lässt sich nicht abschätzen. 10.168 Bürger sind zur Wahl aufgerufen, mehr als ein Drittel hat bereits vorab per Brief gewählt. Die meisten potenziellen Wähler gibt es mit 3143 in Lemberg und seinen Annexen, dort könnte auch die Entscheidung fallen, wer das Rennen macht. Zur Wahl stehen Klaus Weber (CDU, Bottenbach), Harald Hatzfeld (SPD, Trulben) und Felix Kupper (Einzelbewerber, Vinningen). Erreicht keiner der drei Kandidaten die absolute Mehrheit, kommt es am 10. April zur Stichwahl er beiden Bewerber mit den meisten Stimmen. Über den Wahlausgang informieren wird am Sonntagabend auf unserer Internetseite und am Montag in der gedruckten Ausgabe der RHEINPFALZ.