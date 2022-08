Was lesen Sie als Erstes in der RHEINPFALZ?

Zunächst lese ich immer den Lokalteil der Pirmasenser Rundschau und aus besonderem Interesse aber auch aus dienstlicher Notwendigkeit natürlich alles über das Dahner Felsenland und den Landkreis Südwestpfalz.

Wann lesen Sie die RHEINPFALZ?

Ich bin noch der klassische Zeitungsleser. Die Lektüre der RHEINPFALZ erfolgt immer am Morgen beim Frühstück zu Hause, und zwar in Papierform. Das ist ein seit Jahrzehnten gepflegtes Ritual, das ich aus meinem Elternhaus übernommen habe. Deshalb bedaure ich auch sehr, dass die Sonntagsausgabe mit aktuellen Informationen nicht mehr am Sonntag erscheint, sondern der Samstagsausgabe beigefügt ist. Mich daran zu gewöhnen, auf aktuelle Informationen am Sonntagvormittag in der bisherigen Form verzichten zu müssen, fällt mir sehr schwer.

Welche Bedeutung hat die Pirmasenser Rundschau für Sie?

Die RHEINPFALZ ist für mich nach wie vor eine der wichtigsten Informationsquellen. Dies gilt insbesondere für das lokale Geschehen. Für mich als Kommunalpolitiker ist die Lektüre deshalb unverzichtbar. Neben reinen Informationen werden aber auch Stimmungen und Eindrücke vermittelt, die für meine tägliche Arbeit von großer Bedeutung sind und die das Lesen lebendig gestalten. gana

Zur Serie

In diesem Jahr feiert die Pirmasenser Rundschau ihren 75. Geburtstag. Rund um das Jubiläum haben wir bekannten Persönlichkeiten Fragen zu ihren Lesegewohnheiten und der hiesigen Lokalausgabe der RHEINPFALZ gestellt.