Am 24. November werden die Bewohner des Dahner Tals wieder zur Wahlurne gerufen. Die Wahl des Verbandsbürgermeisters steht an. Der Rat genehmigte am Montag den Wahltermin. Eine eventuelle Stichwahl könnte am 8. Dezember folgen. Die Amtszeit von Verbandsbürgermeister Michael Zwick endet am 31. März 2025. Spätestens drei Monate, bevor die Stelle frei wird, muss ein Nachfolger gewählt werden, womit spätestens bis zum 31. Dezember die Wahl erledigt sein muss. Amtsinhaber Michael Zwick wird wieder antreten, wie der Stellenausschreibung zu entnehmen ist. Gewählt werden kann, wer am Wahltag 18 Jahre alt und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Bewerber müssen die nötigen Unterlagen bis zum 7. Oktober bei der Verbandsgemeindeverwaltung einreichen.