Nach seiner längeren krankheitsbedingten Auszeit kehrt Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer (SPD) dieser Tage wieder zurück ins Rathaus. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagte Timo Bäuerle (CDU), dass er und Denzer sich am Montag in der Verwaltung treffen wollen, um ein paar Dinge zu besprechen. Bäuerle ist Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde und hat Denzer in den letzten acht Monaten vertreten. Er spricht von einer „herausfordernden Zeit“, in der er viel erlebt habe. Ein ausführlicher Bericht dazu findet sich im überregionalen Teil dieser Zeitung.

Gegenüber der RHEINPFALZ äußerte sich Bäuerle auch zu konkreten Problemen in der Verbandsgemeinde Rodalben. Er sieht beispielsweise kaum eine Chance, das Schwimmbad Biebermühle zum Naturfreibad umzubauen. „Das wird nicht funktionieren“, sagt er und verweist auf die Kosten. Bäuerle geht davon aus, das Projekt werde mindestens sieben Millionen Euro kosten. Bei gerade einmal 1,7 Millionen Euro Zuschuss sei das nicht finanzierbar.

Mit Blick auf die Finanzen nannte er es zudem „herausfordernd“, alle Grundschulstandorte in der Verbandsgemeinde zu erhalten. In den Gebäuden herrsche ein Sanierungsstau.

