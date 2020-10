Die Bürgerinitiative „Wir für Winzeln“ hat erneut die Einführung von Tempo 30 für den gesamten Ortsbezirk Winzeln beantragt.

Das bedeutet nach Angaben der Bürgerinitiative, dass alle Wohngebiete zu Tempo-30-Zonen ausgewiesen werden und dass die Geschwindigkeit auf beiden Hauptdurchfahrtsstraßen Bottenbacher Straße und Gersbacher Straße auf 30 Stundenkilometer beschränkt wird. „Das wäre eine Maßnahme, die allen Bürgern im Ort zu Gute käme. Den Kindern, den Senioren, den Autofahrern, den Landwirten, den Hotelgästen. Eben allen“, so die Bürgerinitiative.

Nachdem auf der Baustelle Gersbacher Straße jetzt in Bauabschnitt drei die Haupt-Wasserleitung verlegt werde, hätten die betroffenen Anwohner einige Erfahrungen sammeln können. Wegen der bisherigen Umleitungen durch den Ort hätten offenbar Bürger aus sonst vom Verkehr wenig frequentierten Straßen jetzt selbst erlebt, was in der Gersbacher Straße so durchläuft. „Wie anders erklären sich plötzliche Forderungen nach Ampel oder Fußgängerüberweg?“, fragt die Bürgerinitiative.

„So was von angenehm“

„Bei der einstreifigen und ampelgeregelten Verkehrsführung während Bauabschnitts drei durften wir Anwohner der Gersbacher Straße erleben, was es heißt, wenn hier ,nur’ mit 30 Stundenkilometer anstatt mit 50 erlaubten, aber zumeist zwischen 60 und 70 gefahrenen Stundenkilometern durchgefahren wird“, so die Bürgerinitiative. Es sei so was von angenehm gewesen, dass man Verkehr nur noch wahrnahm, wenn ein überlautes Motorrad oder „ein Porschefahrer beim Versuch, auf der kurzen Strecke nach Gersbach seinen Motor zum Platzen zu bringen“, die Ruhe störten.

Den Bremsweg halbieren

Die Fahrbahn der Gersbacher Straße sei dermaßen kaputt, dass die Verkehrsbehörde dankenswerterweise darauf reagiert und eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer angeordnet habe. „Es ist aus unserer Sicht nicht zielführend und für die Winzler Bürger nicht hilfreich, wenn jetzt, und gerade im Vorfeld der zu erwartenden Sperrungen und Umleitungen, mit einem Flickenteppich von höchstens punktuell greifenden Forderungen auf die Verwaltung losgegangen wird“, so die Bürgerinitiative.

Es sei doch durchaus lohnend dafür einzustehen, wenn für alle Bürger erreicht werden kann, dass sich ein Bremsweg von 28 Meter (Tempo 50) auf die Hälfte, nämlich auf 14 Meter (Tempo 30) reduziert. Im Landkreis, in der Vorderpfalz, in Baden-Württemberg oder im benachbarten Elsass kämen ständig neue Orte dazu, die durchgängig die Geschwindigkeit ausbremsen, „mit besten Erfahrungen“, so die Bürgerinitiative.