Die weiteren Kernelemente des im Januar gestarteten Bürgergelds greifen zum Beginn der zweiten Jahreshälfte. Im Zuständigkeitsbereich des Pirmasenser Jobcenters sind davon mehr als 3000 Bürger und Bürgerinnen betroffen.

Nach den zu Jahresbeginn eingeführten neuen Regelsätzen werden nun der erweiterte Instrumentenkasten für Förderungen und der Kooperationsplan eingeführt. Peter Schwarz, Geschäftsführer des Jobcenters Pirmasens, erklärt dazu: „Im zweiten Schritt der Bürgergeld-Reform verbessern sich die Arbeitsmarktchancen für die Bürgergeldbezieher.“ Sie könnten sich aufgrund der neuen Rechtslage leichter qualifizieren und weiterbilden. Durch die Einführung des Bürgergeldbonus und des Weiterbildungsgeldes sowie der Verstetigung der Weiterbildungsprämien würden zusätzliche finanzielle Anreize gesetzt.

Hiermit eröffnen sich laut Schwarz neue Chancen für 3309 erwerbsfähige Bürgergeldbezieher in Pirmasens. Der gesetzliche Wegfall des Vermittlungsvorrangs verleihe der beruflichen Weiterbildung zusätzliches Gewicht. So stehe es den Bürgergeldbeziehern künftig frei, sich als Alternative zu einer kurzfristigen Beschäftigungsaufnahme für eine langfristige Qualifizierung zu entscheiden. Auch die Freibeträge für ergänzend erzieltes Einkommen ändern sich und schaffen laut einer Mitteilung des Jobcenters neue Erwerbsanreize. Beispielsweise werde Einkommen aus beruflicher Ausbildung erst ab der Minijob-Grenze (520 Euro) berücksichtigt. Das Einkommen aus Ferienjobs für Schülerinnen und Schüler in Familien im Bürgergeldbezug werde nicht mehr auf den Leistungsbezug angerechnet. Ein rechtlich unverbindlicher Kooperationsplan ersetze die bisherige Eingliederungsvereinbarung. Darin würden die nächsten Schritte gemeinsam vereinbart.

Bereits zum Jahreswechsel wurden das Arbeitslosengeld II und das Sozialgeld formal durch das Bürgergeld ersetzt. Im ersten Schritt wurden etwa die Regelsätze erhöht und eine Karenzzeit rund um Vermögen und Wohnen eingeführt. Eine neue Bagatellgrenze in Höhe von 50 Euro sorgt dafür, dass Jobcenter Kleinstbeträge nicht mehr zurückfordern müssen.

Info

Für Rückfragen rund um die Rechtsänderungen ist das Jobcenter Pirmasens telefonisch unter 06331 1420 erreichbar. Beratungstermine können individuell vereinbart werden.