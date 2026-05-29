Die beiden Bürgerbusse der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben starten offiziell am 2. Juni.

Ein bisschen Spannung herrscht bei Verbandsgemeindebürgermeister Patrick Sema (SPD) und dem Bürgerbus-Team, das sich aktuell aus rund 30 ehrenamtlichen Helfern zusammensetzt. Wenn am Montag ab 14 Uhr zum ersten Mal das Bürgerbus-Telefon klingelt, wird sich zeigen, welche Premierenfahrten im neuen Mobilitätsangebot der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben gefragt sind. Am Dienstag, 2. Juni, werden die ehrenamtlichen Helfer erstmals Bürger mit dem Bus innerhalb der Verbandsgemeinde zu Hause abholen, sie an ihren Wunschort und wieder nach Hause bringen. Arztbesuch, Einkauf, Besuch bei Freunden – all das ist künftig dienstags und donnerstags kostenlos mit Hilfe des Bürgerbusses zu erledigen.

Sema freut sich, dass das Angebot, das für ihn persönlich immer eine Herzensangelegenheit war, nach etlichen Vorbereitungs- und Schulungsstunden ins Rollen kommt. „Gerade im ländlichen Raum gewinnen ergänzende Mobilitätsangebote immer mehr an Bedeutung. Der Bürgerbus soll ein persönliches, bürgernahes und umkompliziertes Angebot sein, dass die Menschen im Alltag unterstützt und gleichzeitig das soziale Miteinander stärkt“, sagt Sema, der, wenn möglich, auch selbst hinter dem Steuer des Bürgerbusses sitzen möchte.

Zwei Busse unterwegs

Ganz wichtig sei, dass das Bürgerbus-Angebot keine Konkurrenz zum bestehenden öffentlichen Personennahverkehr ist, sondern dieses Angebot ergänzt, unterstreicht Sema. Die Erreichbarkeit wichtiger Einrichtungen im Alltag soll verbessert werden.

98 laufende Bürgerbusprojekte gibt es aktuell in Rheinland-Pfalz. Ab Juni kommt das Angebot in Thaleischweiler-Wallhalben dazu, das in Zusammenarbeit mit der Agentur Landmobil auf den Weg gebracht wurde. Zwei Busse werden in der 20 Ortsgemeinden umfassenden Verbandsgemeinde eingesetzt. Ein Bus wird in Thaleischweiler-Fröschen am Rathaus, der andere in Wallhalben am Verwaltungsgebäude stationiert.

Anfang Mai konnte Patrick Sema im Autohaus Hauck in Waldfischbach-Burgalben die beiden Busse in Empfang nehmen. Dank des ehrenamtlichen Engagements des Helferteams können die Fahrgäste den Bürgerbus kostenlos nutzen. Im Bürgerbus steht eine Spendenbox.

Info

Der Bürgerbus fährt ab 2. Juni dienstags und donnerstags zwischen 8 bis 18 Uhr im Zwei-Schicht-Betrieb. Die Fahrten können montags und mittwochs jeweils von 14 bis 16 Uhr telefonisch gebucht werden unter 06334 441122.