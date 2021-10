Die Büchertauschbörse in Pirmasens wächst. Dafür sorgten die französischen Freunde aus der Partnerstadt Poissy bei ihrem Besuch am vergangenen Wochenende, denn als Gastgeschenk haben sie der Stadt eine Bücherbox überreicht. „Darin befinden sich als Erstausstattung ein Stadtführer sowie ein Fotoband über Poissy beziehungsweise über das Département Yvelines“, informiert Pressesprecher Maximilian Zwick. Auch ein Buch über die schönsten Landschaften in Frankreich ist dabei. Die Box sei aus Holz und verfüge über ein Türchen aus Plexiglas, beschreibt der Pressesprecher das Geschenk. Es wurde von Handwerkern der Stadtverwaltung Poissy gefertigt. In Poissy habe Bürgermeister Karl Olive bereits mehrere solcher Bücherschränke platzieren lassen, um den Gemeinschaftssinn und das Prinzip des Teilens zu stärken.

Kurz notieren, warum man ein Buch gerne gelesen hat

Das Prinzip dahinter unterscheidet sich leicht von dem der bereits in Pirmasens vorhandenen Tauschbörsen. Bürger können Bücher, die sie nicht mehr benötigen, wie gehabt in die Box stellen. Sie können Werke ausleihen, zurückbringen, tauschen und weitergegeben. Zudem seien die Leser aber gefragt, eine kurze Notiz in dem Buch zu hinterlassen, weshalb sie es gerne gelesen haben, erklärt Zwick. Wo die Bücherbox aufgestellt und wer sich um sie kümmern wird, sei noch nicht entschieden.