Büchertauschbox im Winzler Viertel bietet Lesestoff bei Tag und Nacht

Es darf geschmökert werden im Patio-Quartier. Bücherwürmer können sich ab sofort an einer Tauschbox bedienen. Das robuste Holzhäuschen steht am Eingang zum P11, dem Begegnungszentrum im Winzler Viertel, und ist ein Geschenk der Partnerstadt Poissy.

„Die Möglichkeit, Bücher auszuleihen oder zu tauschen, fördert die Verbindung der Menschen untereinander und knüpft an den Gemeinschaftsgedanken im Patio-Gebiet an“, freut sich Oberbürgermeister Markus Zwick. Darüber hinaus sei Lesen erwiesenermaßen der Schlüssel zu Bildung und Integration und bereite außerdem einfach Spaß. Zur Erstausstattung gehören unter anderem ein Stadtführer sowie jeweils ein Fotoband über Poissy sowie das Département Yvelines.

Zum Auftakt wurde die Box mit weiteren Büchern ganz unterschiedlicher Interessengebiete bestückt, darunter Krimis, Romanen und Sachbüchern. Das kleine Holzhaus verfügt über ein Türchen aus Plexiglas und wurde von Handwerkern der Stadtverwaltung Poissy gefertigt. In der französischen Partnerstadt stehen bereits mehrerer solcher Bücherschränke in den verschiedenen Stadtvierteln. Die Philosophie dahinter: Bürger können Bücher, die sie gelesen haben und nicht mehr benötigen, in die Box stellen. Die Bücher können ausgeliehen, zurückgebracht oder getauscht, verschenkt oder weitergegeben werden. Der Vorteil dabei ist, dass sich die Auswahl ständig ändert. Darüber hinaus sind die Leser aufgefordert, eine kurze Notiz in dem Buch zu hinterlassen, weshalb sie es gerne gelesen haben. rhp