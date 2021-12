Am Mittwoch um 17.10 Uhr wurde die Polizei von der Rettungsleitstelle über einen Mülltonnenbrand im Bereich Wedebrunnen/Wiesenstraße informiert. Wie sich herausstellte, hatte ein Unbekannter zuvor zwei größere Böller in den Mülleimer geworfen. Dadurch gerieten die Hundekotbeutel des Spenders in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand problemlos ablöschen. Der Schaden beträgt 200 Euro. Die Polizei bittet unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise.