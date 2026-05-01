Spielfreudige Livebands, zahlreiche DJs, diverse Aktionspunkte und so viele Besucher wie nie machten die „Bärmesenser Hexentour“ am Donnerstagabend zu einem großen Erfolg.

Die mittlerweile siebte Auflage der beliebten Eventreihe setzte schon im Vorverkauf neue Maßstäbe, denn 19 teilnehmende Locations gab’s noch nie. Hinzu kamen vier sogenannte Action-Points. „Soeben bekam ich die Mitteilung, dass wir bereits im Vorverkauf 3000 Karten abgesetzt haben. Das ist ein neuer Rekord“, so Veranstalter Jürgen Kölsch von Musiktouren Pirmasens bei seiner kurzen Ansprache auf dem Vorplatz des neuen Cafés Unico. Gastgeber und Unico-Chef Erhan Ilan schloss sich den Worten von Kölsch an und freute sich sichtlich auf das Event.

Die offizielle Eröffnung übernahm der Pirmasenser Bürgermeister Michael Maas auf der Hebebühne neben DJ Elias stehend. „Ich hoffe vor allem auf ein friedliches Feiern und bitte darum, auch außerhalb der Hexen- und Kneipenkultour die einheimische Gastronomie zu unterstützen“, so seine Schlussworte, bevor es zum heißen Sound von Peter Schillings 80er-Super-Hit „Major Tom“ flugs einige Meter hinauf gen Kirchenturm ging. Zuvor machte die Blaskapelle Crazy Gugge Musik aus Hauenstein mit wilder Dixieland-Mucke ihrem Namen alle Ehre.

Westernhagen auf der Couch

Auf dem großen Platz vor Joshs Escobar hatten es sich Pepe Pirmann und Markus Wille alias Red Couch auf ihrem inzwischen legendären Sofa gemütlich gemacht und servierten Coversongs von Westernhagen („Weil ich dich liebe“) über „Folsom Prison Blues“ (Johnny Cash) bis hin zu „Fat Bottom Girl“ (Queen). Weiter ging’s in Kuchems Brauhaus, wo Wonderfrollein & Wonderman mit relativ wenigen Zuschauern zurechtkommen mussten und sich kurzerhand als wandernde Musiker unters Volk mischten. Der krasse Gegensatz erwartete den Tourgänger in der Tex-Mex-Caramba-Bar, denn Jan-Luca Ernst und Manuel Bastian (Jukebox Heroes) sorgten für den größten Besucheransturm des Events, sodass kaum ein Durchkommen bis zur Bühne möglich war. Mit rockigen Knüller-Songs wie „Rebel Yell“ (Billy Idol) und vor allem „Sex on Fire“ (Kings Of Leon), das lauthals mitgegrölt wurde, bescherte das Duo der dicht gedrängten Meute Schweißausbrüche.

Als Bermuda-Dreieck der handgemachten Livemusik und absoluter Hotspot der Hexentour entpuppten sich abermals das Z1, Eddis Kellerei und der Irish Pub. In allen drei Kneipen war die Hölle los und reinzukommen erwies sich überall als Schwerstarbeit. Im Irish Pub war das Akustik-Tandem Lucky Random zugange und Sängerin Tanja Werner sowie Gitarrist Hardy Herz brachten die Besucher mit ihrem Cover-Rock/Folk in Schwung. The Reflexx nahm die Z1-Freunde mit auf eine Zeitreise in die 80er Jahre und heizte die Stimmung mit Evergreens wie „Let’s Dance“ (David Bowie) und „Kids in America“ (Kim Wilde) mächtig an. Im Keller bei Eddi Sänger deckten Martina Extra 3 von „All Night Long“ (Lionel Richie) über „Is This Love“ (Bob Marley) bis hin zu „Sweet Child of Mine“ (Guns ’N’ Roses) ein großes Spektrum spielfreudig ab. Auch in der La Bodeguita am Hauptbahnhof war’s proppenvoll und mit Bixies Chicks präsentierte die Vollblutgastronomin Rita Figueredo eine absolute Top-Band, die aufgrund des Front-Duos Melissa Hajdarevic und Dennis Köhler Von „Valerie“ (Amy Winehouse) über „Easy Lover“ (Phil Collins) bis hin zu „Uptown Funk“ eine launige Bandbreite boten.

Fröhlich und friedlich

Auch der Bierbrunnen bot mit Piña colada absolut Hochwertiges und Handgemachtes. „Das Wetter hat super gepasst, soweit bekannt gab es keine Ausschreitungen, und mit fast 4000 Besuchern können wir einen neuen Rekord vermelden“, erläuterte Veranstalter Jürgen Kölsch dieser Zeitung am Freitagvormittag. „Bei meinem Rundgang durch die Kneipen fiel mir auf, dass alle Eventpunkte sehr gut ankamen. Insbesondere zwischen Wallhalla-Kinozentrum und dem Z1 war einiges los. Die Pirmasenser Kneipen haben sich allesamt sehr gut verkauft.“, erläuterte Kölsch.