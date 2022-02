Am Donnerstagmorgen kam es kurz vor 8 Uhr auf der Landesstraße 482 (Bärenhalde) zwischen Pirmasens und Rodalben zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei via Twitter mitteilte, musste die Straße während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Reinigungsarbeiten dauerten um 8.45 Uhr noch an. Sobald diese abgeschlossen sind, wird die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.