Am Freitag informierte der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern darüber, dass die Vollsperrung der L482 zwischen Rodalben und Pirmasens (Bärenhalde) noch bis Ende nächster Woche andauern wird. Der LBM geht davon aus, dass sie dann am Freitag, 7. Juli, aufgehoben wird. „Eine frühere Aufhebung ist – entgegen unserer bisherigen Planung – aufgrund des sich zeigenden Arbeitsaufwandes leider nicht möglich“, heißt es. Der LBM geht davon aus, dass die Rodungsarbeiten durch die Forstverwaltung bis Dienstag abgeschlossen sind. Danach wird die Straßenmeisterei Waldfischbach-Burgalben die Böschung sichern. Auf einer Länge von etwa 120 Metern wird eine Betongleitwand errichtet, um den Verkehr vor der Gefahr von Steinschlag oder herabstürzendem Geröll zu schützen. Diese Arbeiten werden nach Auskunft des LBM drei Tage in Anspruch nehmen. Mit einer Aufhebung der Vollsperrung ist bis zum 7. Juli zu rechnen, so der LBM. Die Straße ist seit dem Waldbrand am 13. Juni gesperrt.