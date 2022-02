Am 7. März bekommt Pirmasens einen weiteren Biergarten. Der Pirmasenser Reiner Bär wird in der Zweibrücker Straße seinen „Bäregaade“ eröffnen, wie er auf Anfrage der RHEINPFALZ verraten hat.

Nach einem Jahr Bauzeit, langem Warten auf Genehmigungen und Baustoffe ist das neue gastronomische Angebot auf dem Gelände des früheren Pförtnerhauses der Helmitin-Werke fertig. Die letzte Genehmigung sei schon mündlich ausgesprochen, freut sich Bär über die erteilte Konzession. Wegen des Wetters will er noch bis zur zweiten Märzwoche warten und dann zumindest den Betrieb als Imbiss starten. Später soll bei besserer Corona- und Wetterlage die richtige Eröffnung mit Musik und Prominenz erfolgen. „Es gibt aber gleich zum Start alles zu essen und zu trinken, was es später auch geben wird“, versichert der Pirmasenser, der bisher in der Region und auf Jahrmärkten in halb Deutschland als Waffelbär mit seinen Schaumwaffeln bekannt war. Das Schaustellergeschäft werde auch weiterlaufen.

Auf die Idee zum Biergarten kam er während des ersten Lockdowns 2020. Im Winter 2021 begannen die Bauarbeiten und der Abriss des Pförtnerhauses. Ein neuer Toilettentrakt und eine Blockhütte als Küche und Ausschank wurden auf dem Gelände unter den alten Lindenbäumen aus Helmitinzeiten errichtet. In kleinen Holzhäuschen können die Besucher wettergeschützt speisen und zechen. Dazu kommen Massivholzbänke. Insgesamt werden 200 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Die Bauarbeiten hat Bär komplett mit seiner Familie erledigt und wird zum Anfang den Betrieb auch allein mit Mitarbeitern aus der Familie stemmen.