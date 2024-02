Seit Jahresbeginn ist die Pirmasenser Niederlassung der Bäckerei- und Konditoreigenossenschaft Bäko geschlossen. Wie es mit der Immobilie in der Molkenbrunner Straße weitergeht, ist offen. Bislang will sie niemand kaufen.

„Bisher gibt’s null Interessenten“, vermeldet Zweigstellen-Leiter Stefan Scheuermann auf Nachfrage. Knapp 1,7 Millionen Euro sind als Kaufpreis für das Bäko-Gebäude aufgerufen. „Es wird schwer, diese Immobilie zu verkaufen“, hatte Scheuermann der RHEINPFALZ im November gesagt. Die 1800 Quadratmeter große Halle sei dicht, aber in der Bauweise nicht mehr zeitgemäß. Als Lager tauge sie dennoch. Deshalb sei er mit umliegenden Firmen im Gespräch, bislang jedoch ohne Erfolg. Inzwischen denke man darüber nach, die Halle nur zu vermieten statt zu verkaufen. Die riesigen Regale stehen laut Scheuermann noch in der großen Halle. Mobiliar wie die Büromöbel hat der Quirnbacher nach eigenen Worten bereits ausgeräumt.

Nur noch ein kleiner Verkaufsraum

Die Pirmasenser Bäko war die letzte verbliebene Außenstelle der Bäko Süd-West. Bis auf einen kleinen Verkaufsraum, wo Nachbesteller Ware abholen können, ist die Bäko-Filiale Geschichte. Für die rund 250 Kunden der Pirmasenser Niederlassung, die sich beliefern lassen, hat sich laut Zweigstellen-Leiter Scheuermann nichts geändert, aber für die Bäko-Fahrer: Deren Touren starten nun in der Bäko-Süd-West-Zentrale in Edingen-Neckarhausen statt in der Molkenbrunner Straße. Von dort liefern sie Rohstoffe wie Mehl und Zucker in Backstuben der Region, aber auch Backmittel, Getränke und Süßwaren, die in Bäckereien über die Theke gehen.

Grund für die Schließung ist, dass die Bäckerei- und Konditoreigenossenschaft ihre Strukturen straffen und Kosten sparen will. Alle neun Mitarbeiter in Pirmasens hätten ein Übernahmeangebot bekommen und, bis auf einen, angenommen, erklärte Scheuermann. Er selbst vermarktet nun Bäko-Produkte übers Telefon.