Wieder einer weniger: Die Traditionsbäckerei Scherer schließt in weniger als zwei Monaten. Das Bäckerei-Sterben in Pirmasens setzt sich damit fort. Nur noch wenige Handwerksbetriebe bieten Filialisten und Discountern die Stirn.

„Am 20. März ist unser letzter Arbeitstag“, sagt Wolfgang Scherer, Inhaber der Bäckerei Scherer in der Jahnstraße. Nach insgesamt 93 Jahren und fast 50 Jahren, in denen Scherer seinem Beruf mit „viel Herzblut“ nachgegangen war, bleibt dann der Ofen kalt. Mit Corona hat die Schließung überhaupt nichts zu tun, versichert der Bäcker- und Konditormeister. „Es ist meine ganz persönliche Entscheidung“, erklärt Scherer. Auch für die insgesamt acht Beschäftigten in seinem Betrieb ist dann Schluss.

Scherer steht seit 1971, seit er 14 Jahre alt war, in der Backstube und ist mittlerweile 64 Jahre alt, also in einem Alter, in dem man in Rente geht. Und das wird er auch tun. „Meine Kinder machen was anderes“, legt er dar, warum es keine vierte Bäckergeneration Scherer gibt. Auch ein geeigneter Nachfolger konnte nicht gefunden werden. 50 Jahre lang begann jeder Arbeitstag für Scherer um 3 Uhr in der Früh – sechs Tage in der Woche. Wegen der außergewöhnlichen Arbeitszeit seien auch zahlreiche soziale Kontakte auf der Strecke geblieben, bedauert Scherer. Gerade an Festtagen wie Weihnachten, Ostern oder Silvester war Scherer mit seinen Mitarbeitern besonders gefordert. „Es war ein extremer Aufwand und trotzdem habe ich es gern gemacht“, blickt Scherer zurück.

Sein Großvater hatte 1928 die Bäckerei gegründet und war dann auch Obermeister der Bäckereiinnung gewesen. „Ich weiß noch, dass er erzählte, dass es in Pirmasens 90 Bäckereien gegeben hat“, so Scherer. Jetzt gehört auch sein Handwerksbetrieb zu jenen, die unwiederbringlich verschwinden. Wolfgang Scherer hatte von seinem Vater die Bäckerei übernommen. Und er setzte strikt auf Qualität. Beim Einkauf, der zum Backen nötigen Produkte, und bei der Herstellung. Er beschäftigt zudem in seinem Betrieb einen weiteren Bäcker- und Konditormeister und zwei Konditorgesellen. „Wir haben daher eine Menge Fachwissen, das uns zu Gute kam“, berichtet Scherer, dass er nie auf Helfer gesetzt habe, die nicht vom Fach waren. Vier weitere Beschäftigte, darunter auch seine Ehefrau sind im Verkauf tätig. Auffallend: Alle Mitarbeiter sind seit Jahren, ja teils Jahrzehnten im Betrieb. Es gab sehr wenig Wechsel. „Ich hatte Ihnen daher auch bereits vor sieben Monaten kündigen müssen“, erzählt Scherer, „aber alle sind bis zum Schluss da“.

Bereits vor drei Jahren hatte Scherer die Öffnungszeiten seines Ladengeschäfts reduziert. Da hatte er bereits den Plan mit 65 Jahren in Rente zu gehen. „Mein Großvater starb mit 62 und mein Vater mit 71. Das gab mir zu denken“, sagt Scherer. Es gebe keinerlei finanzielle Gründe, die ausschlaggebend für die Schließung der Bäckerei seien. Auch wenn mittlerweile sehr viele Supermärkte und Discounter billige Backwaren anbieten, so habe dies keine Auswirkungen auf seinen Umsatz gehabt. Gleichwohl rümpft Scherer die Nase über die Qualität der Discounter-Backwaren. „Deren Teiglinge werden beispielsweise in Rumänien hergestellt und dann vor Ort aufgebacken. Und ganz schlimm sind die Tankstellenbrötchen. Da gehören Backwaren nicht hin“, vertritt er eine ganz klare Meinung.

In Pirmasens ansässige Familienbetriebe gibt es nur noch ganz wenige. Die Bäckereien Weislogel, Diener (der vor einiger Zeit angekündigt hatte, im Dezember 2021 zu schließen), Drebes (mit neuem Betreiber) und Zipp gehören dazu. Filialen in Pirmasens unterhalten die Vinninger Bäcker Doncker und Ernst. Auch Großbäckereien wie Barbarossa und Ecker bringen ihre Waren in Pirmasens an den Mann/Frau. Und dann ist da natürlich die Wasgaubäckerei, die Scherer sehr schätzt, weil diese „gute Qualität zu fairem Preis“ anbiete.