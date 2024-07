Die Bäckerei Donker kommt zurück nach Pirmasens. Der aktuell in Vinningen ansässige Betrieb hat das Gebäude der früheren Bäckerei Scherer in der Blocksbergstraße übernommen und wird die Produktion dorthin verlagern. Auch eine neue Filiale ist geplant.

1987 hatte Martin Donker den Betrieb in der Königstraße auf dem Horeb gegründet und 1999 nach Vinningen verlagert. Seitdem produzierte der Bäckermeister in Vinningen mit einer Verkaufsfiliale in Niedersimten. Im vergangenen Jahr übernahm Sohn Philipp den Betrieb und der will wieder zurück in die Stadt.

Die Bauarbeiten an dem Anwesen der früheren Bäckerei Scherer waren nicht zu übersehen. Die dortige Backstube wird erweitert und generell seien die Räume an der Ecke Jahn- zu Blocksbergstraße viel besser als in Vinningen, begründet Philipp Donker den Umzug. Die Bäckerei in Vinningen sei zudem in die Jahre gekommen.

Die Bäckerei Donker wird dann in Vinningen nur noch eine Verkaufsfiliale haben. Die Filiale in Niedersimten bleibt und in der Blocksbergstraße kommt eine dritte Verkaufsstelle dazu. Das bedingt eine Aufstockung beim Verkaufspersonal, kündigt Donker an. In der Produktion habe er das Personal schon aufgestockt. Aktuell arbeiten bei Donker elf Personen, fünf davon in der Produktion.

Die neue Filiale in der Blocksbergstraße wird Montag bis Freitag von 5.30 bis 17 Uhr sowie Samstag von 5.30 bis 12.30 Uhr geöffnet sein. Sonntag ist geschlossen. Wann in Pirmasens eröffnet werden kann, sei noch offen. Philipp Donker hofft auf Oktober.