Die Walschbronner Bäckerei Bergdoll hat endgültig den Betrieb eingestellt. Die Präfektur in Metz hat das Unternehmen mit einer Verfügung vom 31. Oktober geschlossen. Am Samstagmorgen fanden Kunden der zwei Pirmasenser Filialen am Bahnhof und in der Lemberger Straße Zettel an den Scheiben, die über die Schließung ohne Angabe von Gründen informierten. In der Hauptfiliale mit Backstube in Walschbronn ist die Verfügung der Präfektur ausgehängt, die auf Gesetze zur Lebensmittelsicherheit und Hygiene verweist, ohne jedoch konkrete Gründe für die Schließung zu nennen.

Inhaber Thierry Bergdoll informiert mit einem Text an der Scheibe der geschlossenen Bäckerei, dass er jetzt endgültig schließen wird. Seit 2011 hatte Bergdoll die Bäckerei betrieben und später die Filialen in Pirmasens eröffnet. Problematisch sei die Suche nach Personal gewesen, anschließend habe die Corona-Krise die Lage verkompliziert. Steigende Kosten für die Backrohstoffe und Energie sorgten für weitere Probleme, so Bergdoll in dem Aushang. Dazu kamen Steuern und Rentenzahlungen, „die uns daran erinnerten, dass wir nicht allein für uns arbeiten“, wie Bergdoll anmerkt.

Einen schweren Schlag versetzte dem Unternehmen das Hochwasser von Pfingsten, das die sanitäre Situation verschlechtert habe. Die behördliche Schließung sei der finale Schlag gewesen, wie dem Aushang weiter zu entnehmen ist. Noch im Oktober hatte Bergdoll einen Aufruf zur Personalsuche gestartet, nach der Verfügung der Präfektur will er nicht mehr weitermachen. Telefonisch und per E-Mail war Bergdoll nicht erreichbar.