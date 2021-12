Die Wirtschaftsjunioren Südwestpfalz möchten den Wirtschaftsstandort Pirmasens weiterentwickeln. Dazu sollen Aktionen wie „Ein Tag Azubi“ beitragen.

Das erläuterten die Wirtschaftsjunioren nach eigenen Angaben jüngst bei einem Treffen mit Oberbürgermeister Markus Zwick. Mit dem Projekt „Ein Tag Azubi“ wolle man interessierten Schülern einen Tag außerhalb der üblichen Praktika Einblicke in regionale Unternehmen ermöglichen. In Kooperation mit Schulen und Unternehmen wolle man dem Fachkräftemangel entgegenwirken und jungen Menschen berufliche Chancen in der Region aufzeigen. Zwick habe dabei eine Zusammenarbeit mit bestehenden Projekten vorgeschlagen, die dasselbe Ziel verfolgen, und für eine Mitwirkung in den Gremien geworben.

In einer lockeren Fragerunde habe man zudem Herausforderungen wie verfügbarer attraktiver Wohnraum, Netzwerke für neue Mitarbeiter in Pirmasens und die Infrastruktur für Elektroautos aufgegriffen.

Derzeit knapp 20 Mitglieder

Ziel sei außerdem, weitere Mitglieder zu gewinnen. „Jede Unternehmerin, jeder Unternehmer und jede Führungskraft aus Pirmasens, Zweibrücken und der Südwestpfalz sind herzlich eingeladen, sich bei uns für die Zukunft unserer Region zu engagieren“, erklären die Wirtschaftsjunioren.

Der Zusammenschluss junger Unternehmer und Führungskräfte in der Südwestpfalz entstand 1965. Derzeit engagieren sich dort knapp zwanzig Mitglieder. Informationen gibt es bei Facebook (www.facebook.com/WJSWP/), bei Kreissprecher Christian Wiechers (06331 803 299 2) und beim Dienstleistungszentrum der IHK in Pirmasens (Florian Bilic, 06331 523-2616, florian.bilic@pfalz.ihk24.de) .