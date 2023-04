Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der „Wohnpark Alte Gärtnerei“ am Bahnhof wächst. 3,5 Millionen Euro investiert die Arbeiter-Wohlfahrt (AWO) in seniorengerechte Bungalows, die im April bezugsfertig sein sollen. Das Interesse an den 55-Quadratmeter-Häusern ist groß.

Im Januar war mit den Bauarbeiten auf dem verwilderten Gelände einer früheren Gärtnerei begonnen worden. Eine intensive Begutachtung des Baugrunds sei wegen möglicher