Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Pirmasens hat einen neuen Vorstand gewählt. In geheimer Wahl wurden einstimmig gewählt: Hermann Schulze als Vorsitzender und Bernd Schwarz als stellvertretender Vorsitzender. Der bisherige, langjährige Vorstandsvorsitzende Manfred Menzel stellte sich aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl.

Birgit Neuhs wurde als Kassiererin bestätigt. Weiter wurden Dunja Maurer als Schriftführerin sowie Heike Sprau und Oliver Maus als Beisitzer gewählt. Als Revisoren wurden Harald Weber und Fabian Maier gewählt.

Vor den Wahlen gab Manfred Menzel in seinem Rechenschaftsbericht einen Überblick über die Aktivitäten der letzten Jahre. Aktuell hat die Awo in Pirmasens 230 Mitglieder. Als zentralen Schwerpunkt hat sich die Betreuung der selbstverwalteten Wohngruppe „Wohnleben“ im Gebäude der Bauhilfe am Berliner Ring 88 entwickelt. Wie Hermann Schulze berichtete, leben seit Februar 2014 in dieser Wohngemeinschaft sieben bis neun Menschen mit Hilfebedarf beziehungsweise eingeschränkter Alltagskompetenz.

Der Stadtkreisverband Pirmasens ist Dienstleister mit drei Alltagassistentinnen und sorgt insbesondere für die tägliche Betreuung und hauswirtschaftliche Versorgung. Die Pflegebedarfe werden durch verschiedene ambulante Pflegedienste individuell erbracht. Darüber hinaus unterstützt der Stadtkreisverband diese Wohngemeinschaft aus eigenen Mitteln und über Spenden, zuletzt mit der Ausstattung neuer Stühle für die Wohnküche.

In der Aussprache zum Rechenschaftsbericht wurde aus den Reihen der Mitglieder angeregt, dass der Verein wieder stärker in der Öffentlichkeit präsent sein sollte. Hermann Schulze sagte laut einer Mitteilung des Vereins für den neuen Vorstand entsprechende Befassung zu.

Der neue Vorsitzende nahm anschließend die Ehrung langjähriger Mitglieder vor: Geehrt wurden Bettina Justus für 25 Jahre, Elli Reihle für 40 Jahre und Fritz Wittmer und Manfred Menzel für 50 Jahre Mitgliedschaft.