Die aus Merzalben stammende Musikerin und Yoga-Lehrerin Eva Weis ist bekannt für ungewöhnliche Wege. Einer ihrer Wege führte sie zu Mammutbäumen in der Region. „Tree of Life, mein Weg zu den Mammuts“ ist ein 146 Seiten dickes Buch mit vielen großformatigen Fotos, das Ava Weis, wie sie sich seit einigen Jahren nennt, herausgebracht hat. Im Mittelpunkt des Buches: Mammutbäume und Eva Weis.

Die inzwischen in Baden-Baden lebende Ava Weis fand ihren Weg zu den Mammutbäumen über ein Erlebnis, bei dem sie Zeuge einer Beschneidungsaktion von städtischen Gärtnern an Mammutbäumen wurde. „Der ganze Ort duftete nach Mammutsaft, so als wäre man irgendwo in den Wäldern in Kalifornien. Die beiden Bäume gaben auf seltsame Weise einen Ton von sich, den ich zwar versuchen könnte, zu beschreiben, aber wenn ich Euch einfach sage, dass es ein Klang war, wie wenn ein gewaltiger Büffel ruft, kommt es dem Klangeindruck am allernächsten“, erzählt Weis im ersten Kapitel des Buches.

Es folgen viele Seiten, auf denen sich die Südwestpfälzerin auf vielfache Art an die Bäume schmiegt, um die Bäume tanzt und vor den Bäumen auf den Boden wirft. Der große Respekt, den Ava Weis nicht nur vor den Mammutbäumen hat, wird auf jeder Seite sichtbar. „Ich habe mich führen lassen von den Bäumen“, erklärt Weis zur Entstehung des Buches.

Gefunden hat Weis die Mammutbäume an vielen Orten. Weißenburg und Bühl nennt sie. Für Baumyoga ist sie nach Mallorca geflogen und für Arganöl, das sie für ihre Arbeit braucht, nach Marokko gereist. Die Mammutbäume nutzt sie vielfältig. Abgebrochene Äste oder die Rinde dient als Räucherwerk für Zeremonien. In dem Buch gibt sie auch eine Anleitung zur Herstellung des Räucherwerks. Ava Weis informiert die Leser über die Bedeutung von Mammutbäumen in der Astrologie, erklärt, wie die Leserin die Schamanin in ihr finden kann und erzählt von Musiksessions mit dem Didgeridoo an den Mammutbäumen.

Das Buch ist ein Ritt durch die Spiritualität der Indianer, indische Mythen und Erzählungen von Naturvölkern. Mal posiert die Südwestpfälzerin mit einem Falkenkopf, der auf einen Holzstab montiert ist, mal präsentiert sie sich beim Yoga in einem idyllisch gelegenen Bachlauf. Naturmandalas werden ausgelegt und wieder zerstreut und in der Rindenmulchkontemplation erzählt sie, wie aus den gehäckselten Resten von Baumrinden, kleine Engelfiguren gebastelt werden können.

Ava Weis’ Arbeit mit den Mammutbäumen mündete 2019 in die Gründung der „Mammut Tree Academy“, in der Mensch und Baum neu verbunden werden sollen und ökopsychosomatische Heilweisen vertieft werden könnten. Daneben arbeitet sie als Sängerin und leitet ein Zentrum für Yoga und integrale Spiritualität in Baden-Baden.

