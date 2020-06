Die Stadt Pirmasens und der Landkreis Südwestpfalz wollen künftig verstärkt zusammenarbeiten. Das haben Landrätin Susanne Ganster und Oberbürgermeister Markus Zwick (beide CDU) in einem Pressegespräch am Montag angekündigt. Ab dem 1. Januar sollen alle Ausländerangelegenheiten bei der Stadt Pirmasens angesiedelt werden. Im Gegenzug wird die städtische Führerschein- und Zulassungsstelle geschlossen. Die Aufgabe übernimmt die Kreisverwaltung. Von den Umstrukturierungen sind rund ein Dutzend Mitarbeiter betroffen. Sie können sich entscheiden, ob sie zur jeweils anderen Behörde wechseln wollen oder hausintern eine andere Perspektive erhalten. Ganster und Zwick kündigten für das Frühjahr 2021 weitere Projekte an, bei denen sie kooperieren wollen. Dann sei möglicherweise auch die Stadt Zweibrücken mit im Boot.