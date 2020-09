Eine böse Überraschung erlebte am Sonntag der Besitzer eines schwarzen VW Polos, der auf dem Parkplatz am Friedhof im Lemberger Ortsteil Glashütte an der L 485 abgestellt war. Als der Mann gegen 14.20 Uhr auf dem Rückweg zu seinem Auto war, hörte er laut Polizei ein klirrendes Geräusch und beobachtete, wie eine schwarz gekleidete männliche Person von seinem Auto zu einem weißen Kleinwagen ging und dann wegfuhr. Als er an seinem Wagen ankam, stellte er fest, dass die rechte Seitenscheibe eingeschlagen war und eine auf dem Beifahrersitz deponierte Stoffumhängetasche samt Führerschein, Reisepass, EC-Karten und anderen Gegenständen fehlte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen sollten sich mit der Polizei Pirmasens unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.