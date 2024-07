Autosalon, Bausalon und Pro Vita haben im Pirmasenser Messekalender einen festen Platz. Mit zwei neuen Kooperationspartnern sollen die Verbraucher- und Lifestylemessen in die Zukunft geführt werden.

Die drei Veranstaltungen sind ein wichtiges Schaufenster für Wirtschaft, Handel, Handwerk und Dienstleiter in der Südwestpfalz. Ab dem Jahr 2012 hatte der Pirmasenser Unternehmer Michael Frits mit seiner gleichnamigen Agentur die Messen erfolgreich am Markt positioniert, sukzessive ausgebaut und in Eigenregie durchgeführt. In der Vergangenheit lockten die drei unterschiedlichen Konzepte zu den Themen Mobilität, Bauen und Gesundheit regelmäßig jeweils mehr als 10 000 Menschen aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Baden-Württemberg, Frankreich und Benelux in die Hallen an der Zeppelinstraße.

Anfang Mai wurde Michael Frits im Alter von 59 Jahren völlig überraschend aus dem Leben gerissen und der Fortbestand der Messen war ungewiss. Seine Ehefrau Eva Frits hat über ein Jahrzehnt die Projekte ihres Mannes bei der Kundenakquise, Organisation und Durchführung eng begleitet. Ihr war es eine absolute Herzensangelegenheit, das Lebenswerk ihres gestorbenen Gatten mit ausgewählten Kooperationspartnern am Standort Pirmasens nahtlos fortzusetzen.

Werbeagentur Hundertmarck veranstaltet Autosalon

Nach konstruktiven Gesprächen mit unterschiedlichen Interessenten hat sich Eva Frits entschieden, die drei etablierten Messen mit zwei Kooperationspartnern fortzuführen. Als Veranstalter des Autosalon (18. und 19. Januar 2025) fungiert künftig die Werbeagentur Hundertmarck mit Sitz in Pirmasens. Für die zwölfte Auflage des Bausalons (31. Januar bis 2. Februar 2025) und die neunte Ausgabe der Pro Vita (8. und 9. November 2025) konnte die Mattfeldt & Sänger Marketing und Messe AG aus Kempten gewonnen werden.

„Wir freuen uns, dass es nach intensiven Gesprächen gelungen ist, die drei erfolgreichen und etablierten Formate an den Standort Pirmasens zu binden“, sagt Denis Clauer, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Messe GmbH. „Die Weiterführung der überregional ausstrahlenden Special-Intererst-Messen ist eine gute Nachricht für den Wirtschaftsstandort Pirmasens. Ich bin überzeugt, dass die beiden neuen Veranstalter im engen Zusammenspiel mit Eva Frits die gewohnt hohe Qualität bieten und bei Ausstellern wie Publikum mit ihrer Expertise punkten können“, sagt Messe-Geschäftsführer Guido Frey.