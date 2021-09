Gleich neun Autos sind in der Nacht auf Samstag in beiden Orten vorsätzlich beschädigt worden. In Eppenbrunn waren Fahrzeuge betroffen, die auf einem Parkplatz in der Neudorfstraße standen. An den Wagen wurden laut Polizei Reifen zerstochen und Flächen zerkratzt. Hinweise erbittet die Polizei in Pirmasens unter Telefonnummer 06331/5200.