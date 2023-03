Nach den Verursachern unschöner Kratzer auf dem Lack zweier Autos sucht die Pirmasenser Polizei. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag ist, wie die Polizei am Freitag meldete, in der Waldstraße die komplette Fahrzeugseite eines Honda Civic zerkratzt worden. Der Wagen war in Höhe des Anwesens Nummer 13 geparkt. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf 3000 Euro.

Zwischen Mittwoch und Donnerstagfrüh ist zudem auf dem Parkplatz eingangs der Elisenstraße ein Mercedes zerkratzt worden. Schaden: rund 5000 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.