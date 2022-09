Zwischen Dienstag und Donnerstag wurden in Lemberg im Bereich der Ringstraße die Beifahrerseiten von vier dort geparkten Autos durch Unbekannte zerkratzt. Betroffen waren ein blauer und ein schwarzer Ford Fiesta, ein grauer Skoda Octavia sowie ein blauer Daihatsu die Beifahrerseite. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 6000 Euro. Sie bittet unter Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise.