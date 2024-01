Für die Autofahrer ist die Strobelallee schon fertig. Bei den Gehwegen fehlt es allerdings noch teilweise an der Deckschicht. Die offizielle Freigabe soll deshalb erst im Frühjahr erfolgen.

Die Bauarbeiter wollten eigentlich schon im Herbst mit allen Arbeiten in der Strobelallee fertig sein. Die im Juli 2022 gestartete Sanierung hatte jedoch mit mehreren Unwägbarkeiten zu kämpfen. Im Oktober 2023 beispielsweise wurde die Baustelle komplett eingestellt, da die Baufirma zu viele kranke Mitarbeiter hatte. Dann kam der verregnete Winter. Die Fahrbahn konnte letztlich am 15. und 16. Dezember mit dem Einbau der Asphalt-Deckschicht vollendet werden. Am 18. Dezember wurden deshalb auch die Sperrschilder weggeräumt und der Autoverkehr wieder freigegeben. „Aktuell stehen noch Restarbeiten an“, erläutert Maximilian Zwick, Pressesprecher der Stadtverwaltung. Kleinere Mängel an den Gehwegen müssten beseitigt werden. Ein 350 Meter langer Abschnitt im Bereich Gefäller Weg müsse noch mit einer wassergebundenen Deckschicht versehen werden. Das seien Arbeiten, die weder starken Regen noch Frost vertrügen, so Zwick.

Die Strobelallee wurde auf einer Länge von 840 Metern ausgebaut. Das Projekt soll insgesamt 3,3 Millionen Euro kosten.