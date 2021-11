Farhad H. Nouri entführt seine Leser mit dem Science-Fiction-Roman „Die fünfte Dimension“ in eine raffiniert gestrickte Komposition aus Raum und Zeit, die parallel zum Hier und Jetzt existiert.

In der nahen Zukunft, im Jahr 2027, wirbt eine geheime, internationale Behörde den jungen luxemburgischen Lehrer Franck Richter für ein Projekt an, das ihn letztendlich in eine Parallelwelt zur Erde führt. Gemeinsam mit anderen Gesandten gelangt er in die Welt des Planeten Arad, der identisch aber zeitverschoben zur Erde existiert. Durch eine raffiniert gestrickte Komposition aus Zeitbezug und -kolorit gerät der Leser immer stärker in den Bann der fünften Dimension und verfängt sich in den verwirrenden Realitätsebenen.

Kurzgeschichten, ein Science-Fiction-Roman und Literaturübersetzungen

Farhad H. Nouri, persischer Autor und Arzt, veröffentlichte in seiner Muttersprache Kurzgeschichten. Zudem übersetzte er Kurzgeschichten von Heinrich Böll und die Novelle „Frau Beate und ihr Sohn“ von Arthur Schnitzler ins Persische. Im Verlag „Roshangaran“ in Teheran erschien 2016 die persische Fassung des Romans. Geschrieben hat ihn der Autor aber auch auf deutsch. Farhad H. Nouri kam 1986 nach Deutschland, kehrte 1993 in den Iran zurück und lebt seit 2010 mit seiner Familie in Europa. In Pirmasens hat der Autor eine Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie .

Die Lesung findet am Dienstag, 23. November, ab 19.30 Uhr im Carolinensaal, Buchsweiler-Tor-Platz statt. Der Einlass beginnt ab 19 Uhr.