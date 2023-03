Schäden im fünfstelligen Bereich haben bislang unbekannte Täter in den vergangen Tagen an zwei Fahrzeugen im Stadtgebiet verursacht. Ein VW-Bus Multivan wurde am vergangenen Donnerstag zwischen 19 und 22.30 Uhr in Höhe der Adlerstraße 54 rundherum zerkratzt. Die Schadenshöhe liegt zwischen 10.000 und 13.000 Euro. Am Dienstag zwischen 10.30 und 12.10 Uhr wurde die hintere Tür auf der Fahrerseite eines auf dem Besucherparkplatz des Krankenhauses geparkten Citroën C3 zerkratzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 300 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.