Am Montag zwischen 1.55 und 2.10 Uhr brachen vier Männer auf dem Gelände einer Autowerkstatt In der Schorbach im Ortsteil Moschelmühle vier Autos auf und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Der Einbruch wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass nichts gestohlen wurde. Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden. Auf dem benachbarten Firmengelände wurde zudem ein Lastwagen bei einem Aufbruchsversuch erheblich beschädigt. Die Polizei Pirmasens bittet unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de um Hinweise.