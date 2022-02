In der Nacht auf Sonntag machten sich bislang Unbekannte an einem schwarzer BMW und einem blauen Hyundai i10 zu schaffen, die auf dem Parkplatz vor dem Sportheim der SG Rieschweiler standen. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass ein oder mehrere Täter zunächst diverse Gegenstände aus dem unverschlossenen Hyundai i10 entwendeten und versuchten, das Fahrzeug kurzzuschließen. Nachdem dies nicht gelang, wurde eine Scheibe an dem verschlossenen BMW eingeschlagen. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein Rucksack des Fahrzeughalters. In diesem Rucksack wurden schließlich mehrere Gegenstände gefunden, die zuvor aus dem Hyundai gestohlen wurden. Es ist zu vermuten, dass die Alarmanlage des BMW auslöste und die Täter daraufhin ohne Beute flohen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter Telefon 06333 927111 oder per E-Mail an piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.