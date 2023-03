Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Besondere Momente geben Raum für kreative Geister und ihre Ideen. Pirmasens bekommt – zumindest zeitweise – ein Autokino auf dem Messplatz. Das Team von „Lager 14“ organisiert die Filmnächte, die am Freitagabend schon starten und bei entsprechendem Zuspruch auch an weiteren Wochenenden für Autokino am Messplatz sorgen sollen.

Kino geht nicht, aber beim Autokino sei doch jeder in einem eigenen Käfig drin, ermunterte Tankstellenbetreiber Andreas Gußenbauer aus Landau die Macher vom Lager 14. Jonas